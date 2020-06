Willkommen auf Mallorca: Die Ankunft am Flughafen

Seit vergangene Woche in Betrieb: eine Wärmebildkamera am Flughafen Mallorca.

Am Flughafen Mallorca wird es ab diesem Montag (15.6.) kompliziert. Je nachdem, ob die Einreisenden zu den 10.900 deutschen Test-Urlaubern des sogenannten Pilotprojekts zur Wiederankurbelung des Tourismus gehören, vom spanischen Festland oder einer anderen Balearen-Insel anreisen oder aber mit regulären Flügen aus dem Ausland kommen und nach Ankunft eine zweiwöchige Quarantäne einhalten müssen, gelten in Son Sant Joan ab diesem Montag (15.6.) unterschiedliche Protokolle. Darüber hat jetzt die Vertretung der spanischen Zentralregierung auf den Balearen Auskunft gegeben.

Die Test-Urlauber und Zweitwohnungs-Besitzer, die ab Montag einreisen, werden von der Nationalpolizei und der Gesundheisbehörde kontrolliert. Sie müssen, voraussichtlich bereits im Flugzeug, einen Fragebogen des balearischen Gesundheitsministeriums beantworten, der Aufschluss über eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus geben soll. Außerdem sollen sie eine sogenannte Passenger Location Card ausfüllen, die es der Behörden ermöglichen soll, sie jederzeit während ihres Aufenthalts zu kontaktieren.

Bei Ankunft wird dann die Körpertemperatur mit vergangene Woche in Betrieb genommenen Wärmebildkameras gemessen. Passagiere, bei denen es Anzeichen auf eine Covid-19-Erkrankung gibt, werden am Flughafen in einen isolierten Bereich geführt. Alle anderen Test-Urlauber können sich von da an auf der Insel frei bewegen, werden aber regelmäßig kontaktiert. Sie müssen keine Quarantäne einhalten. Sollten sie an Covid-19 erkranken, werden sie in eigens dafür reservierte Unterkünfte gebracht.



Quarantäne bei regulären Auslandsflügen

Passagiere, die vom spanischen Festland oder von Ibiza oder Menorca kommen, werden von der Guardia Civil kontrolliert. Auch sie müssen einen Fragebogen ausfüllen, und auch bei ihnen wird die Temperatur gemessen.

Für diejenigen Passagiere, die mit regulären Flügen aus dem Ausland anreisen - wie auch bei den von spanischen Flughäfen aus Einreisenden ist das nur unter ganz bestimmten Bedingungen erlaubt - , kümmern sich wiederum die Nationalpolizei und die Gesundheitsbehörde. Diese Reisenden müssen bis auf Weiteres für zwei Wochen in Quarantäne, die Gesundheitsbehörde soll das telefonisch kontrollieren.

Mit den regulären Flügen aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, gelangen derzeit nur sehr wenige Passagiere nach Mallorca. Am Freitag (12.6.) waren es gerade mal 55 Passagiere, in den vergangenen zwei Wochen 1.083. Kein einziger von ihnen wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

