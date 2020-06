Mallorca startet das Pilotprojekt mit deutschen Urlaubern

Die Isolation der Insel Mallorca ist vorüber. Am Montag (15.6.) beginnt das Pilotprojekt, mit dem erste deutsche Urlauber auf die Insel kommen, um in Hotels an der Playa de Palma und in Alcúdia abzusteigen. Das Projekt gilt als erster Testlauf für den Massentourismus in Corona-Zeiten. Erst eine Woche später, am 21. Juni, öffnet Spanien allgemein die Grenzen für Urlauber. Die spanisch-portugiesische Grenze bleibt noch bis zum 1. Juli geschlossen.

Welche Mallorca-Flüge sind erlaubt?

In den Tagen vor der Grenzöffnung dürfen offiziell nur diejenigen Urlauber oder Zweitwohnungsbesitzer einreisen, die in den für das Pilotprojekt autorisierten Flügen sitzen. Laut der Liste im spanischen Gesetzblatt sind das am Montag nur zwei Flüge: der Tuifly-Flug aus Düsseldorf soll um 10.35 Uhr in Palma landen, ein weiterer Tuifly-Flug am Nachmittag aus Frankfurt. Große Unsicherheit herrscht bei Urlaubern, die für andere Flüge gebucht haben. Am Montag kommen zum Beispiel auch eine Lufthansa-Maschine aus München und Eurowings-Flieger aus Köln, Düsseldorf und Hamburg auf Mallorca an.

Hintergrund: was im spanischen Gesetzblatt zum Pilotprojekt steht

Bundesgesundheitsminister Spahn appelliert an Verantwortung

Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn appellierte unmittelbar vor Aufhebung der Reisewarnungen für die meisten EU-Länder noch einmal an das Verantwortungsbewusstsein der Deutschen: "Ballermann darf nicht das nächste Ischgl werden", sagte er zur bevorstehenden Wiederaufnahme des Tourismus auf Mallorca. Im österreichischen Skiort Ischgl hatten sich viele Reisende angesteckt und die Krankheit auf diese Weise in Europa ausgebreitet.

"Wir müssen die richtige Balance finden zwischen Regeln, Auflagen, Beschränkungen und auch der Verantwortung, die jeder einzelne für sich und für andere übernehmen muss", fügte Spahn hinzu. Vor Ort sollen die Reisenden auch darauf achten, nicht in unbelüfteten Räumen oder Bussen zu sitzen: "Ich würde schon schauen, was für ein Bus und was das für eine Lüftung ist", so Spahn. /tg

