Mann aus Cala Ratjada kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Ein 66-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall an der Nordostküste von Mallorca ums Leben gekommen. Der Mann aus Cala Ratjada verstarb am Montag (15.6.) noch am Unfallort.

Zu dem Unglück kam es gegen 14 Uhr auf der Landstraße zwischen Artà und Capdepera, Das Fahrzeug kam aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte um. Die Rettungssanitäter stellten bei dem Fahrer einen Herzstillstand fest, die Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. /ff