25 Passagiere von Mallorca nach Deutschland und in die Schweiz zurückgeschickt

Dass die Nationalpolizei auf Mallorca auch trotz oder gerade wegen des Pilotprojekts weiterhin streng überwacht, wer auf Son Sant Joan landet, haben am Montag (15.6.) zehn Passagiere zu spüren bekommen, die am Mittag mit einem Lufthansa-Flug aus München ankamen. "Es waren Urlauber, die keine weitere Begründung für ihre Reise vorweisen konnten", sagte der MZ ein Sprecher der Nationalpolizei, der einräumen musste, dass die Informationen rund um das Pilotprojekt nicht eindeutig waren. "Aber wir können ja nichts machen, wir müssen die Vorgaben umsetzen", sagte er.

Genauso traf es am Nachmittag 15 verhinderte Mallorca-Urlauber, die mit einer Maschine aus Zürich ankamen. Auch sie wurden nach der Kontrolle durch die Nationalpolizei auf direktem Wege wieder in die Schweiz zurückgeschickt.

Ärger gab es offenbar auch bei Passagieren, die mit Eurowings vom Flughafen Köln/Bonn aus nach Mallorca fliegen wollten. Nach Informationen des "Express" war mindestens ein Pärchen am Schalter von Eurowings erschienen, das Flug und Hotel separat auf Mallorca gebucht hatte. Am Check-In wies man dann laut "Express" die Urlauber darauf hin, dass der Flug nicht Teil des Pilotprojekts ist. Unverrichteter Dinge musste das Paar wieder abziehen.

An dem Pilotprojekt nehmen lediglich Flüge von Tuifly teil. Eurowings und Lufthansa haben keine von der Regierung autorisierten Verbindungen für das Pilotprojekt im Angebot. Für Eurowings bestätigte das gegenüber der MZ noch einmal eine Sprecherin am Dienstag (16.6.). "Es sind gewöhnliche Linienflüge, die den Einreisebeschränkungen am Zielort unterliegen", erklärte die Sprecherin. Eurowings als Airline könne darüber hinaus nicht gewährleisten, bei jedem Passagier die Hintergründe seiner Reise abzufragen und so bereits im Vorfeld festzustellen, ob die Einreise verwehrt werden kann.

"Am Check-In müssen die Reisenden eine Selbstauskunft ausfüllen", erklärt die Eurowings-Sprecherin. Damit könne festgestellt werden, ob der Passagier einreisebefugt sei. Weiterhin gibt es auf der Homepage von Eurowings seit einigen Tagen ein Tool, bei dem jeder Reisende vorher sein Ziel eingeben kann und dort die Informationen zu aktuellen Einreisebeschränkungen erhält. Die Lufthansa wollte sich im Tagesverlauf der MZ gegenüber äußern.

Das Pilotprojekt, mit dem der Tourismus auf Mallorca wieder angeworfen wird, hat in seiner Umsetzung für einiges an Verwirrung gesorgt. Nachdem am Montag (8.6.) bekannt geworden war, dass die Zentralregierung das Experiment genehmigt hat, buchten offenbar viele Deutsche bereits einen Flug nach Mallorca für die Zeit ab Montag (15.6.). Erst in den Tagen darauf wurden die Einzelheiten bekannt, unter denen das Pilotprojekt stattfindet, und welche Flüge autorisiert sind. /jk