Wechselhaftes Wetter in der ersten Tourismuswoche auf Mallorca

Mallorca steht vor einer wechselhaften Wetterwoche. Der Strand wird nicht jeden Tag eine Option sein.

Am Montag (15.6.) aber auf jeden Fall. Am Sonnenschein ändert sich im Tagesverlauf nichts. Die Höchsttemperatur liegt bei 28 Grad in der Inselmitte, an den Küsten ist es etwas kühler. In der Nacht bleibt es bei 17 Grad angenehm. Das Meer an der Playa de Palma ist 23 Grad kühl.

MZ Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Dienstag startet neblig. Im Tagesverlauf nimmt die Anzahl an Wolken zu, leichte Schauer sind möglich. Die Temperaturen steigen im Norden auf 29 Grad, auf der restlichen Insel bleibt es unverändert. Am Meer weht der Wind böig.

Einen Sonne-Wolken-Mix gibt es am Mittwoch. Besonders morgens und abends kann es regnen. Der Niederschlag kann ortsweise heftig sein und von Gewitter begleitet werden. /rp