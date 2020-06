Warnstufe Gelb: Starkregen und Gewitter auf Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Mallorca die Warnstufe Gelb ausgegeben. Mit Ausnahme des Südens um Palma de Mallorca soll es auf der Insel heftig regnen und Gewitter geben.

Die Warnstufe gilt am Mittwoch (17.6.) von 12 bis 18 Uhr. Bis zu 20 Millimeter Niederschlag pro Stunde sind möglich. Besonders am Abend dürfte es im Landesinneren, dem Norden und Nordosten ungemütlich werden. An der Küste weht der Wind böig.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 Grad in Llucmajor, im Nordosten um Cala Ratjada etwas darunter.

Nachts liegen die Tiefstwerte inselweit bei 17 Grad.

Am Donnerstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Es kann tagsüber immer wieder tröpfeln, und am Abend im Zentrum der Insel vereinzelt auch stärker regnen. Die Temperaturen bleiben konstant.

Ähnlich geht es am Freitag weiter. Der Tag startet bewölkt mit hoher Regenwahrscheinlichkeit. Erst gen Abend zeigt sich langsam die Sonne.

Badewetter gibt es erst am Wochenende wieder.