Keine Sorge, das Wochenende auf Mallorca wird schön

Am Freitag bleibt es grau. Danach wird es besser. Foto: MZ Livecam

Der Freitag auf Mallorca ist grau gestartet, im Tagesverlauf ist Regen möglich. Von 12 bis 20 Uhr warnt der spanische Wetterdienst mit der Warnstufe Gelb vor Starkregen in der Tramuntana und der Inselmitte.

Am Wochenende soll jedoch die Sonne die Hauptrolle spielen. Am Samstag gibt es reichlich Sonnenschein, auch wenn bis zum Abend die ein oder andere Wolke sich am Himmel festsetzt. Im Landesinneren kann es dann leicht regnen.

Die Höchsttemperatur liegt bei 28 Grad im Osten um Manacor. Auf der restlichen Insel werden es zwei, drei Grad weniger. Nachts kühlt es auf 17 Grad ab. An der Playa de Muro ist das Wasser 24 Grad kühl.

Am Sonntag knackt die Inselmitte wohl die 30-Grad-Marke. An der Küste bleiben die Temperaturen knapp darunter. Wieder gibt es Sonne, ein paar Wolken aber auch. Der Wind weht an der Küste böig. Nachts kühlt es ein, zwei Grad stärker ab.

In der neuen Woche könnte es eine Hitzewelle geben, sprich mehrere Tage hintereinander mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. Dazu scheint ausschließlich die Sonne. /rp