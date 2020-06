Nachrichten zum Pilotprojekt auf Mallorca erreichen 55 Millionen Deutsche

Wie die Balearenregierung am Samstag (20.6.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, haben die Nachrichten zum Pilotprojekt auf Mallorca mit deutschen Urlaubern, mit dem die Balearen eine Woche vor anderen Regionen den Tourismus auf der Inselgruppe einläuten konnte, in Deutschland schätzungsweise rund 55 Millionen Menschen erreicht.

Im Vereinigten Königreich, das an zweiter Stelle steht, was die auf die Inselgruppe kommenden Touristen betrifft, haben die Informationen über das Pilotprojekt zumindest 3 Millionen Menschen erreicht.

Hintergrund: Mallorca-Urlauber genießen den ersten Inseltag

Laut der Balearenregierung haben sich die in beiden Regionen gezeigten Werbemaßnahmen mit einer Summe von über 35 Millionen Euro auf die hiesige Wirtschaft ausgewirkt.

Das mediale Interesse für die Balearen, die Dank das Pilotprojekts die erste sichere Destination Spaniens waren, die Touristen, Residenten oder Arbeiter empfangen hatten, hätte jegliche Erwartungen der Verantwortlichen übertroffen, hieß es in der Pressemitteilung weiterhin.

Hintergrund: "Pilotprojekt ist unglaublicher Werbefaktor für Mallorca"

So war das Pilotprojekt Titelthema in vielen Tageszeitungen oder entsprechend spezialisierten Zeitschriften und wurde in ganz Europa im Fernsehen vorgestellt. Zahlreiche Journalisten spanischer, deutscher, britischer, italienischer, französischer, holländischer oder finnländischer Medien hätten sich akkreditiert, um die ersten deutschen Touristen auf der Insel zu empfangen.

Um das Projekt bekannt zu machen, standen Ministerpräsidentin der Balearen Francina Armengol, Tourismusminister Iago Negueruela und Tourismus-Generaldirektorin Rosana Morilla Journalisten aus neun Ländern in Interviews Rede und Antwort. /sw