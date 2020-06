25 internationale Flüge an Balearen-Flughäfen zur "neuen Normalität"

Nun dürfen auch Touristen, die nicht am Pilotprojekt teilgenommen haben, einreisen, ohne einen triftigen Grund angeben zu müssen.

Nun dürfen auch Touristen, die nicht am Pilotprojekt teilgenommen haben, einreisen, ohne einen triftigen Grund angeben zu müssen. Foto: B. Ramon

Am ersten Tag der "neuen Normalität" (Sonntag, 21.6.) werden am Flughafen Sant Joan in Palma de Mallorca 20 internationale Flügen ankommen, auf Ibiza weitere fünf. Damit empfängt die Inselgruppe 25 von internationalen Flughäfen gestartete Flugzeuge.

Wie ein Sprecher des staatlichen Flughafenbetreibers Aena mitteilte, sollen, die nationalen Flüge mit eingerechnet, 39 Flugzeuge an den Flughäfen auf den Balearen landen. Dazu kommen weitere Abflüge von Palma de Mallorca aus.

Am Flughafen von Ibiza sind jeweils 21 Landungen und Abflüge von Flugzeugen geplant, auf Menorca werden nur jeweils fünf ankommende und abfliegende Flugzeuge erwartet – sie alle verbinden die Inseln untereinander oder mit dem spanischen Festland.

Die Passagiere internationaler Flüge, die am Sonntag (21.6.) auf den Balearen wie auch in anderen Teilen von Spanien landen, müssen ihre Reise nun nicht mehr rechtfertigen und nach ihrer Ankunft auch nicht mehr in eine 14-tägige Quarantäne.

Die Gesundheitsprotokolle sehen dennoch vor, dass die Passagiere einen Fragebogen zu Gesundheitsdaten ausfüllen und Gesundheitspersonal bei der Ankunft ihre Körpertemperatur misst. Dieses Vorgehen wurde bei der Ankunft der deutschen Touristen des Pilotprojekts am vergangenen Montag (15.6.) bereits getestet.

Mobilitätsminister José Luis Ábalos gab am Samstag (20.6.) zudem bekannt, dass mit der Öffnung der Grenzen hin spanienweit am Sonntag (21.6.) 100 aus dem Schengen-Raum und der EU kommenden Flugzeuge landen werden. /sw