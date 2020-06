Statue des von Mallorca stammenden Missionars Junípero Serra in San Francisco beschädigt

Demonstranten haben am Freitag (19.6.) im Golden Gate Park in Sant Francisco eine Bronze-Statue des von Mallorca stammenden Missionars Junípero Serra umgestoßen und bemalt. Rund 500 Demonstranten der "Black-Lives-Matter"-Bewegung sind in den Park eingefallen und haben dort mehrere Statuen umgestürzt und beschädigt, darunter die des als "Gründervater Kaliforniens" bezeichneten mallorquinischen Franziskanermönchs.



Serra, der in 1713 in Petra auf Mallorca geboren wurde und im Jahr 1784 verstarb, hatte in Kalifornien mehrere Missionen gegründet und war 2015 heilig gesprochen worden.





The statue of Saint Junipero Serra, a Catholic missionary priest, in San Francisco, just toppled down. pic.twitter.com/cudCoPpewC — The European Post (@theEUpost) June 20, 2020

Anlass der Proteste der "Black-Lives-Matter"-Bewegung am Freitag war die Polizeigewalt an dem Afroamerikaner George Floyd, der Ende Mai 2020 von einem weißen Polizisten erstickt worden war.Auchetwa die gegenüber vom Rathaus derwurden beschädigt.Es ist nicht das erste Mal, dass in den Vereinigten Staaten Monumente des Missionars verunstaltet werden. Auchetwa wurde eine in derenthauptet.Neben Statuen des aus Petra stammenden Missionars wurden auch andere, die von Demonstranten alsoderangesehen werden, attackiert, etwa eine vonoder eine andere vond. Die Stadt San Francisco hat zudem eine weitere vonentfernen lassen, da Demonstranten zuvor gefordert hatten, sie "ins Meer zu werfen".