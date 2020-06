Hitzewelle im Anflug auf Mallorca

Der Sommer ist da. Den Beginn läutet Mallorca mit einer Hitzewelle ein. In den kommenden Tagen wird es heiß auf der Insel.

Am Montag liegen die Höchstwerte bei 31 Grad in Llucmajor. Die restliche Insel bleibt wohl knapp unter der 30-Grad-Marke. Ununterbrochen Sonnenschein gibt es aber überall. Erst am Abend taucht in der Inselmitte die ein oder andere Wolke auf. Das Meer an der Playa de Palma ist 24 Grad kühl.

In Andratx gibt es bei 20 Grad eine Tropennacht. In Llucmajor und in den Bergen kühlt es auf 17 Grad ab, sonst liegt der Durchschnitt bei 19 Grad.

MZ Livecam: So sieht es gerade auf der Insel aus

Am Dienstag knacken Llucmajor und Sóller die 30-Grad-Marke, sonst bleibt es unverändert. Kaum Wolken und eine warme Nacht. Diesmal bleiben mehr Gemeinden über der 20-Grad-Marke.

Am Mittwoch wird es noch ein Stück heißer. Dann sind bis zu 34 Grad möglich. Es kann sein, dass der spanische Wetterdienst kurzfristig die Daten aktualisiert und eine Warnung ausspricht. Die Warnstufe wegen Hitze gibt es in der Regel ab 36 Grad. /rp