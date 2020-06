Langzeitprognose: So wird der Mallorca-Sommer

Der Sommer hat am Samstag (20.6.) begonnen und dauert bis zum 22. September an. Der spanische Wetterdienst Aemet hat bei einer Pressekonferenz eine Prognose bekannt gegeben. Demzufolge erwarten Mallorca drei heiße und trockene Monate.

Normalerweise liegt die Durchschnittstemperatur im mallorquinischen Sommer bei 24 Grad. Wobei die heißesten Tage zwischen Mitte Juli und Mitte August zu erwarten sind. Laut María José Guerrero, Chefin des Wetterdienstes für die Balearen, sind Hitzewellen zu erwarten, die durch warme Luftmassen aus Afrika entstehen.

Die erste gibt es schon diese Woche.

Da die Luftmassen Saharastaub mit sich führen, regnet es diesen bei Niederschlag herab.

Ab Mitte August wechselhaft

Bis Mitte August kann es zu mit Sahara-Staub versetzten Regen kommen, wobei die Regenfälle leicht ausfallen. Es kann auch zu einigen trockenen Gewittern kommen.

Danach wird das Wetter wechselhafter. Es kann zu heftigen Schauern und Gewittern kommen. Auch Stürme sind möglich.

Der Niederschlag im Sommer beträgt im Durchschnitt 87 Liter pro Quadratmeter. Aemet erwartet diesen Sommer weniger Regen.

Regnerischer Frühling

Der Wetterdienst hat zudem einen Rückblick auf den Frühling gegeben. Dieser war der wärmste seit der Aufzeichnung der Wetterdaten mit einer Durchschittstemperatur von 16,4 Grad. Die Höchsttemperatur wurde am 5. Mai mit 32,5 Grad in Binissalem gemessen. Die Tiefstwerte hat Escorca mit minus 1,6 Grad am 25. März erreicht.

Der Frühling war regnerisch. Im April gab es 46 Prozent mehr Niederschlag als die Jahre zuvor. Normalerweise regnet es 115 Liter pro Quadratmeter, diesen Frühling waren es 168 Liter. /rp