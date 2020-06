Spanien öffnet die Grenzen, Mallorca wartet auf Urlauber

Spanien hat den Alarmzustand aufgehoben. Somit sind die Grenzen wieder geöffnet und auch Urlaubsreisen nach Mallorca seit Sonntag (21.6.) wieder erlaubt. Am Flughafen Palma de Mallorca wächst langsam die Zahl der Flüge und Reiseunternehmen sprechen von wachsenden Buchungszahlen. Große Ungewissheit herrscht jedoch über die Frage, wie viele Urlauber nach Mallorca kommen werden und inwieweit sich die spät begonnene Saison nach hinten ausweiten lässt.

"Wenn wir alle aufmachen, verlieren wir alle", ist einer der Sätze, der die Sorgen der Betreiber von Hotel, Restaurants, Läden und Touren ausdrückt. Selbst wenn die Urlaubssaison jetzt langsam starte, werde die Zahl der Touristen nicht für alle Anbieter von Tourismus-Dienstleistungen reichen. Wenn nun alle schlagartig aus der Corona-Starre erwachen, müssten sie sich um die wenigen Kunden streiten und womöglich alle darunter leiden. Die Unternehmen pochen daher auf die Wichtigkeit, das Kurzarbeitergeld der Zentralregierung verlängern zu können.

Nach dem Tourismus-Pilotprojekt an der Playa de Palma und an der Küste von Alcúdia öffnen nun nach und nach Hotels in Pollença, Playa de Muro und in Urlaubsorten im Südwesten wie Peguera. Während deutsche Urlauber und Reisende aus anderen Ländern des Schengen-Raums bereits einreisen dürfen, steht es Briten - seit Jahresbeginn nicht mehr in der EU - noch nicht offen, Mallorca oder die Nachbarinseln zu besuchen. Die Insel-Hoteliers hoffen darauf, dass sich dieser Umstand in den kommenden Tagen und Wochen ändert, sodass diese wichtige Urlaubergruppe zu den bisherigen vereinzelten Reisenden hinzukommt.

Die Zahl der Operationen am Flughafen Palma de Mallorca steigt zaghaft, liegt aber weit unter den gewöhnlichen Zahlen zu dieser Jahreszeit. Am Freitag (19.6.) - also zwei Tage vor Öffnung der wegen Corona geschlossenen spanischen Grenze - gab es am Airport Palma 44 Starts und Landungen. Am Sonntag (21.6.) waren es immerhin 80 für den kommenden Samstag (27.6.) sind 130 geplant. /tg