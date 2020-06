Heiko Maas appelliert an Spanien-Urlauber, die Corona-Regeln zu befolgen

Bundesaußenminister Heiko Maas hat bei einem Kurzbesuch in Valencia am Dienstag (23.6.) die deutschen Touristen aufgerufen, sich an die strikten Corona-Regeln in Spanien zu halten. Das sei notwendig, um zu verhindern, dass es im Sommer in Folge des Tourismus in Europa eine zweite Corona-Welle gebe.

Gleichzeitig lobte Maas die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Er sei zuversichtlich, dass der Urlaub in Spanien unter den bestmöglichen Rahmenbedingungen stattfinden könne.

Maas ist erste Regierungsmitglied aus dem Ausland, das Spanien seit Beginn der Corona-Krise besucht. Erst am Sonntag war nach 14 Wochen der Ausnahmezustand ausgelaufen und die Einreise von Urlaubern wieder generell erlaubt worden. Auf Mallorca konnten dank eines Pilotprojekts schon eine Woche früher Touristen in begrenztem Umfang anreisen. /ff