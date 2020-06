So fährt der Rote Blitz auf Mallorca in Corona-Zeiten

Der Rote Blitz auf Mallorca nimmt vorsichtig wieder Fahrt auf. Der touristische Bummelzug verkehrt ab 25. Juni wieder auf der Strecke zwischen Palma de Mallorca und Sóller - mit ausgedünntem Fahrplan und unter Einhaltung neuer Hygiene-Standards. Dasselbe gilt für die historische Straßenbahn, die zwischen Sóller und Port de Sóller verkehrt.

"Wir werfen wieder die Motoren an, wollen aber die Sicherheit der Fahrgäste mit strengen sanitären Maßnahmen sicherstellen", so Óscar Mayol, Präsident der Eisenbahngesellschaft Ferrocarril de Sóller am Dienstag (23.6.). Die Protokolle für Hygiene und Sauberkeit seien in den vergangenen Wochen überarbeitet und von den Behörden überprüft worden.

Der Rote Blitz verkehrt zunächst zwei Mal täglich hin und zurück: Palma - Sóller um 10.30 Uhr und um 18.45 Uhr, Sóller - Palma um 9 Uhr und um 17:30 Uhr.

Die Straßenbahn verkehrt zu folgenden Zeiten:

Abfahrt von Sóller um 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr, letzte Fahrt um 20:00 Uhr.

Abfahrt ab Port de Sóller um 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30 y 17:30 Uhr, letzte Fahrt um 20:30 Uhr.

Die Fahrkarten werden direkt vom Schaffner verkauft, nicht mehr am Schalter. So sollen Menschenansammlungen am Bahnhof verhindert werden. Die Preise bleiben gleich. Beim Ein- und Aussteigen müssen markierte Wege beachtet werden, es gilt Maskenpflicht während der Fahrt. An jeder Haltestelle stehe Desinfektionsgel zur Verfügung.

Die Passagierzahl sei nicht begrenzt worden, die Fahrgäste werden aber gebeten, während der Fahrt auf ihrem Sitzplatz zu bleiben. Alle metallenen Bauteile von Zug und Straßenbahn werden einmal täglich gereinigt und desinfiziert. Zudem sollen im Tageswechsel unterschiedliche Waggons zum Einsatz kommen. Die Einhaltung der Protokolle soll zunächst bei einer Probefahrt am 25. Juni getestet werden.

Die Wiederinbetriebnahme des Roten Blitzes sei wichtig für die Reaktivierung des Tourismus, so Mayol. Für einen Teil der Mitarbeiter gelte weiterhin Kurzarbeit. /ff