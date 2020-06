Die Hitze auf Mallorca lässt ein bisschen nach

Eine Hitzewelle mit Temperaturen um die 35 Grad hat Mallorca am Donnerstag (25.6.) erreicht. Am Wochenende soll es auf der Insel aber nicht mehr ganz so heiß werden. Der Sonnenschein bleibt.

Am Samstag werden Höchstwerte um die 32 Grad in der Inselmitte erreicht. An den Küsten kann es sogar unter die 30-Grad-Marke gehen.

Das Wochenende startet mit Nebel, der in einen Sonne-Wolken-Mix übergeht. Am späten Nachmittag klart es auf. Das Meer an der Playa de Palma soll laut spanischem Wetterdienst kuschlige 26 Grad warm sein.

Nachts steht bei Temperaturen um die 20 Grad wohl eine Tropennacht bevor.

Der Sonntag startet erneut diesig, doch schon am Vormittag kommt die Sonne raus und lässt sich nicht mehr vertreiben. Die Höchstwerte steigen auf 33 Grad an. Am Meer kann der Wind böig wehen.

In der neuen Woche droht bei Sonnenschein und Temperaturen bis zu 36 Grad die erste Hitzewarnung. /rp