Castell de Bellver wird in Regenbogenfarben leuchten

Der Stadtrat von Palma de Mallorca hat am Samstag (27.6.) bekannt gegeben, das Castell de Bellver ab Samstag bis Montag zwischen 22 und 2 Uhr nachts mit den Farben des Regenbogens beleuchten zu lassen. Damit soll an die Rechte der LGBT-Gemeinde (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender) erinnert werden. In vielen Ländern, wie zum Beispiel in Russland, werden diese Rechte mit Füßen getreten.

In einer Pressemitteilung die Stadt angekündigt, dass man noch im Jahr 2020 verschiedene Gesetzte auf den Weg bringen will, um die Rechte der LGBT-Gemeinde zu stärken.

Über die Illumination des Castell hinaus werden auch wieder die EMT-Busse ab Montag mit kleinen Regenbogenfahnen an den Spiegeln ausgestattet, ebenso die Bildschirme an den Haltestellen und am Rathaus wird die Regenbogenflagge vom Balkon hängen. Sie steht als Symbol der Gemeinde.

Der Christopher Street Day wird weltweit Ende Juni in verschiedenen Städten mit Umzügen begangen. Er erinnert an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Stadtviertel Greenwich Village. Dort fand in den frühen Morgenstunden des 28. Juni 1969 in der Bar Stonewall Inn der sogenannte Stonewall-Aufstand statt, nachdem es zu einer gewalttätigen Razzia der Polizei gekommen war. /lk