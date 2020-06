Megapark auf Mallorca bleibt im Sommer 2020 geschlossen

Der Megapark an der Playa de Palma und andere Großdiskotheken des Cursach-Konzers auf Mallorca bleiben im Sommer 2020 geschlossen. Das teilte das Unternehmen am Montag (29.6.) mit. "Tito's, BCM Disco Empire, Megapark und The Club werden die Türen in diesem Sommer nicht öffnen", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Unternehmensführung begründete die Entscheidung mit dem Verbot der Balearen-Regierung, Diskotheken an den klassischen Feiermeilen der Insel - Playa de Palma und Magaluf - zu öffnen. "Es handelt sich um eine schwere Entscheidung, die auf die ungewöhnliche Entscheidung der Balearen-Regierung zurückzuführen ist, die Aktivität der Party-Säle und Diskotheken auf der Insel nicht zu erlauben, insbesondere an der Playa de Palma und in Magaluf", führt die Pressemitteilung des Cursach-Konzerns aus. Man bedaure die Entscheidung auch wegen der Auswirkungen für "Hunderte von Mitarbeitern". Man werde die Bemühungen nun auf das Jahr 2021 konzentrieren.

Die Balearen-Regierung hatte entschieden, den Tanzbetrieb grundsätzlich zu verbieten, um keine weitere Covid-19-Welle zu riskieren. Grundsätzlich dürfen kleinere Discotheken auf Mallorca und den Nachbarninseln öffnen. Die Tanzflächen dürfen aber nur als zusätzlicher Platz für Tische genutzt werden. An den Partymeilen Playa de Palma und Magaluf ist man sogar noch strenger. Man verbot den Tanztempeln grundsätzlich das Öffnen. Diese restriktive Politik war von den Unternehmen kritisiert worden.

