Meliá öffnet auf Mallorca erste Hotels im Juli

Das Kongresshotel Meliá Palma Bay in Palma de Mallorca macht den Anfang. Foto: Ramon

Nach Öffnung der spanischen Grenzen will die Hotelkette Meliá auf Mallorca und den Nachbarinseln zum Juli zunächst zehn Hotels öffnen. Die restlichen Häuser bleiben vorerst geschlossen. Die Buchungen würden darüber entscheiden, welche weiteren Hotels man im August öffnen werde, so eine Pressemitteilung vom Montag (29.6.).

Den Startschuss macht das Kongresshotels Meliá Palma Bay in Palma de Mallorca, das zum 1. Juli die Türen öffnet. Auf Mallorca folgen im Laufe des Monats das Meliá Calviá Beach und Dachterrasse Rooftop 9 des Innside Calviá Beach im Südwesten. Das Hotel de Mar geht gegen Ende Juli an den Start. Das Unternehmen arbeite auch an der Öffnung des Sol Cala d'Or im Südosten der Insel.

Auf Menorca sollen das Meliá Cala Galdana und das Sol Milanos Pingüinos den Anfang machen. Auf Ibiza beginnt der Konzern mit dem Sol Beach House Ibiza und hofft auf die baldige Eröffnung der übrigen Hotels. /tg



