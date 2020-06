Zwei Flüchtlingsboote an der Südküste von Mallorca entdeckt

Mindestens 27 Immigranten, die mit zwei Flüchtlingsbooten die Küste von Mallorca erreicht haben, sind am Montagmorgen (29.6.) von der Guardia Civil aufgegriffen worden. Nach weiteren möglichen Insassen wurde am Vormittag gesucht.

Das Radarsystem hatte in der Nacht auf Montag angeschlagen, als ein Boot westlich von Cabrera entdeckt wurde. Die Guardia Civil fing das Boot ab und nahm die 13 Insassen in Gewahrsam, wie die Delegation der Zentralregierung auf den Balearen informiert.

Gleichzeitig fanden Beamte bei Colònia de Sant Jordi an der Südküste von Mallorca ein verlassenes, zweites Flüchtlingsboot. Bei einer Suchaktion wurden 14 Immigranten aufgegriffen.

Inzwischen wurden in diesem Jahr zehn Flüchtlingsboote an der Küste der Balearen gezählt. Zuletzt kamen drei Boote zwischen dem 17. und dem 22. Juni auf Mallorca und Ibiza an. /ff