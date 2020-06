Mallorca hofft auf die britischen Urlauber

Das Hotel Samos in Magaluf gehört zu den ersten Häusern, das im Juli in Magaluf öffnen wird.

Das Pilotprojekt mit deutschen Urlaubern an der Playa de Palma auf Mallorca und die Öffnung der spanischen Grenzen haben die ersten Urlauber auf die Insel gebracht. Nun warten viele Hotels auf den Startschuss für den zweiten großen Markt: die britischen Besucher. Die Regierung in London signalisierte nun, dass die zweiwöchige Quarantäne für rückkehrende Reisende bald in eine Art Ampelsystem umgewandelt werden könnte. Britische Mallorca-Reisende müssten dann bei der Rückkehr nicht mehr zwei Wochen Quarantäne einhalten.

Die mallorquinische Hoteliersvereinigung (FEHM) geht davon aus, dass während des Monats Juli etwa 260 von 850 Hotels öffnen werden. Positive Schätzungen hoffen darauf, dass bis zu 40 Prozent der Hotels öffnen werden, insbesondere ab der zweiten Julihälfte. Am letzten Junitag waren insgesamt 45 Hotels geöffnet.

Die Unsicherheit ist vor allem im Südwesten der Insel groß. In Palmanova und Magaluf bestätigten bislang nur 15 der insgesamt 80 der in FEHM vereinigten Hotels, dass sie im Laufe des Monats Juli die Türen öffnen werden. "Wenn die britische Regierung diese Woche die gute Nachricht bringt, werden sich mehr Unternehmen zum Öffnen entscheiden", erklärt Mauricio Carballeda im Namen des örtlichen Hotelierverbands in Palmanova-Magaluf.

Eine Unsicherheit bleibt auch, ob Großbritannien die Schulferien verkürzt, um den ausgefallenen Unterricht im früher beginnenden neuen Schuljahr nachzuholen. In diesem Fall würde die Saison für Familienurlaube verkürzt, was Auswirkungen auf die Hotelbuchungen auf Mallorca hätte. /tg



