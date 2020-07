So startet der Flughafen Mallorca in die Hochsaison

Mit Beginn des Monats Juli - dem angepeilten Start für die in diesem Jahr ungewöhnliche Tourismus-Saison - richten sich auf Mallorca alle Augen auf den Flughafen Palma. Wie viele Flüge werden ankommen? Wie viele Urlauber werden die vom Tourismus abhängige Insel wirklich besuchen? Wie viele Hotels werden schließlich den Schritt wagen und ihre Türen öffnen.

Am Mittwoch (1.7.) sind am Flughafen Palma de Mallorca 210 Starts und Landungen geplant. Damit herrscht mehr Betrieb als am Vortag (85 Flüge) und auch mehr als an den Flughäfen in Madrid und Barcelona aber deutlich weniger als im vergangenen Jahr, als am 1. Juli rund 1.000 Flugbewegungen auf den Anzeigetafeln von Son Sant Joan zu sehen waren. Von den 210 Flügen am Mittwoch handelte es sich bei 144 um internationale Flüge.

Prognosen sind mit Vorsicht zu genießen in diesen Tagen der Coronakrise. Bisher geht man im Flughafen Palma davon aus, dass die Zahl der Flüge in den kommenden zwei Monaten nach und nach steigt und schließlich auf etwa 40 Prozent des in anderen Jahren üblichen Verkehrsaufkommens anwächst. Eurocontrol schätzt den Flugverkehr für den Airport Palma in der ersten Juliwoche auf etwa 210 Flüge pro Tag ein. In der zweiten Woche soll der Verkehr auf 230 Bewegungen pro Tag anwachsen. Die steigende Tendenz bleibt laut Eurocontrol bestehen, sodass in der ersten Augustwoche rund 290 Maschinen starten und landen. /tg

