Zeltplätze auf Mallorca sind wieder geöffnet

Gute Nachricht für alle Camping-Fans auf Mallorca: Die balearische Forstbehörde Ibanat hat am Dienstag (30.6.) bekannt gegeben, dass in den Gebieten Sa Font Coberta, Marjanor und es Pixarells - alle in der Tramuntana-Gemeinde Escora - ab sofort wieder gezeltet werden darf. Allerdings ist wegen des Coronavirus nur eine beschränkte Zahl von Campern an diesen Plätzen erlaubt.

Während in Sa Font Coberta nahe der Pilgerstätte Lluc bis auf Weiteres bis zu 125 Personen (normalerweise sind es 300) campen dürfen, ist die Höchstzahl in Marjanor auf 90 Personen festgelegt, in es Pixarells sind es 55. Damit soll gewährleistet sein, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig die sanitären Einrichtungen benutzen.

Auch die Zeiten, in denen Camper ihre Plätze reservieren können, wurden geändert: Sie können nun jeweils zwischen 8 und 13 Uhr sowie zwischen 14 und 19 Uhr ihr Kommen am Infopunkt am Eingang der Zeltplätze ankündigen. Im Informationszentrum ca s'Amitger sind nur noch Reservierungen für die Plätze Pixarells und Marjanor möglich. Alternativ kann die Buchung online angefordert werden (E-Mail an refugis@ibanat.caib.es).

Wie das Ibanat in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird das Personal täglich die Gemeinschaftsbereiche desinfizieren und sich darum kümmern, dass sich alle Gäste an die Regeln halten. Neue Infoschilder sollen die Camper zudem daran erinnern, wie sie sich zu verhalten haben.

Hintergrund: Zehn Orte, an denen Sie legal auf Mallorca zelten dürfen

Wer auf Mallorca zelten will, musste sich auch vor Corona strengen Richtlinien unterordnen. Wild-Camping ist auf der Insel verboten, auch das Schlafen unter freiem Himmel ohne Zelte ist in den Wäldern und an den Stränden in geschützten Gebieten nicht erlaubt. Verstöße werden mit Geldbußen von mindestens 100 Euro geahndet. /somo