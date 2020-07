Vor Hauptverhandlung: Discokönig Cursach darf Spanien nicht verlassen

Vor Beginn der mündlichen Hauptverhandlung hat die Justiz eine Ausreiseverbot für Bartolomé Cursach, den sogenannten "Discokönig von Mallorca" verhängt. Der Magnat des Inselnachtlebens, dem unter anderem die Tanztempel Megapark, BCM und Tito's gehören, darf Spanien nicht verlassen. Außerdem soll er eine weitere Kaution von 150.000 Euro hinterlegen.

Die Maßnahmen waren von der Staatsanwaltschaft gefordert worden. Nach einer Unterredung am Dienstag (30.6.) verhängte Ermittlungsrichter Enrique Morell am Mittwoch (1.7.) die entsprechenden Maßnahmen.

Cursach ist in diesem Gerichtsverfahren wegen mehrerer schwerer Straftaten angeklagt. In illegaler Zusammenarbeit mit hohen Vertretern der Polizei sowie Mitarbeitern der Behörden soll Cursach ein Monopol im Business des Nachtlebens rund um die Bucht von Palma aufgebaut haben. Die Staatsanwaltschaft fordert achteinhalb Jahre Gefängnis. Nach einer Razzia im Megapark im Februar 2017 war Cursach festgenommen und in Untersuchungshaft eingeliefert worden. Seit 2018 ist er auf freiem Fuß. Mehreren Richtern und Ermittlern, die mit dem Fall beauftragt waren, wurde der Korruptionsfall aus unterschiedlichen Gründen wieder entzogen. Auch weil der Fall in mehrere Teilverfahren aufgegliedert wurde, gab es zwischenzeitlich keinerlei Auflagen oder Reisebeschränkungen für den Hauptangeklagten. /tg