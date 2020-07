Urlauber stehen auf Mallorca vor geschlossenem Hotel

Es ist für jeden Urlauber ärgerlich, wenn er vor einem verschlossenen Hotel steht und umdisponieren muss. In der Coronakrise mit allen Einschränkungen bei der Anreise ist das aber doppelt verstörend, wenn das gebuchte Hotel auf Mallorca noch nicht geöffnet hat. So ist es den Urlaubern gegangen, die am Mittwoch (1.7.) auf die Insel reisten, um sich im Hotel Amazonas in s'Arenal ein paar Tage zu erholen. Das Drei-Sterne-Haus im Carrer Sant Bartomeu war fest verschlossen. Mindestens drei Kleingruppen von Reisenden kamen bereits am Vormittag an, darunter eine Gruppe von jungen Frauen aus den Niederlanden.

In ihrer Verzweiflung riefen diese die Polizei zur Hilfe. Der Eigentümer der Bar Caramba, direkt neben dem Hotel, erklärte, dass lediglich vormittags eine Person im Hotel arbeite. Der Barbesitzer kennt die Familie, der das Hotel gehört und vermutet einen Fehler beim Reiseveranstalter oder der Buchungsmaschine. Die Hoteliersvereinigung an der Playa de Palma versuchte herauszufinden, was geschehen sein könnte. Es werde nicht der einzige Fall bleiben, vermutet ein Hotelier der Gegend. "Es herrscht ein ziemliches Chaos zurzeit." /jk