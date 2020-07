Wann öffnen die Balnearios an der Playa de Palma auf Mallorca?

Die Playa de Palma ist ohne Sonnenschirm- und Liegenverleih in den Hochsaison-Monat Juli gestartet. An den Stränden der Stadt Palma de Mallorca gab es am Mittwoch (1.7.) allein an der Cala Major die gewohnten Schattenplätze auf einer Sonnenliege.

Hintergrund ist ein Streit zwischen den Betreibern des Liegenverleihs und der Stadt Palma de Mallorca, den beiden Seiten so schnell wie möglich beenden wollen. Allerdings klingt es am Telefon noch nicht danach: "Wir stellen Liegen auf, wenn die Stadt eine Entscheidung trifft", heißt es telefonisch beim Unternehmen Mar de Mallorca, die für den Betrieb der Balnearios - unter anderem dem Kiosk "Ballermann 6" - und den Liegenverleih an der Playa de Palma zuständig ist. Weitere Fragen solle man doch bitte schriftlich formulieren.

Eine Sprecherin bei der Stadtverwaltung antwortet ähnlich kurz angebunden: "Wir suchen eine Möglichkeit, die Unternehmen dazu zu bewegen, den Vertrag zu erfüllen." Ansonsten gebe es "zu dem Thema noch nichts Neues", heißt es im Rathaus.

"Nichts Neues" - das heißt wohl, dass sich die beiden Parteien noch nicht ganz einig sind. Hintergrund sind die Verhandlungen darüber, wie die Stadt die Unternehmen dafür entschädigt, dass aufgrund der Coronakrise in den ersten Monaten der Saison keine Urlauber an den Stränden waren. Grundsätzlich bietet die Stadt eine einjährige Verlängerung der Konzession an. Die Unternehmer bestehen hingegen zusätzlich darauf, dass sie der Stadt weniger Geld für die Konzession zahlen müssen. Zahlen wurden bislang nicht bekannt. Es bestehe eine mündliche Absprache. Allerdings scheint das Vertrauensverhältnis gestört. Man warte auf eine schriftliche Bestätigung, heißt es bei den Unternehmen. /tg

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).