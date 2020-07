Feuer in Reitschule in Palma de Mallorca

Feuer in der Reitschule.

Feuer in der Reitschule. Foto: Feuerwehr

Die Feuerwehr von Palma de Mallorca hat am Samstag (4.7.) einen Brand in einer Reitschule gelöscht. Zu Schaden kam niemand, die Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Das Feuer war gegen 5.30 Uhr in der Anlage bei Son Sardina ausgebrochen, die Ursache war zunächst unklar. Die Flammen griffen auf eine Halle über, in der Maschinen, Stroh und Futter für die Pferde gelagert wurden.

Bei der Bekämpfung der Flammen halfen auch Mitarbeiter der Stadtwerke Emaya. Vor Ort waren darüber hinaus Einsatzkräfte der Polizei auf Mallorca, Mediziner betreuten eine Person mit einer Angstattacke. Gegen 9.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. /ff