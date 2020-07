Polizei auf Mallorca geht wegen Corona verstärkt gegen Trinkgelage vor

Die Polizei auf Mallorca will an diesem Wochenende verstärkt gegen Zusammenkünfte junger Leute in Gewerbegebieten und Parks vorgehen. Es gehe in erster Linie darum, die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften zur Bekämpfung des Coronavirus zu kontrollieren, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag (3.7.).

Da Diskotheken und Nachtclubs auf Mallorca bislang geschlossen sind, treffen sich verstärkt Jugendliche zu Trinkgelagen unter freiem Himmel ("botellón"). Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken haben in den vergangenen Wochen die Sorge vermehrt, dass das Risiko für eine zweite Corona-Welle steigen könnte, zumal nicht selten Sicherheitsabstände und Maskenpflicht vernachlässigt werden. Vor allem in den Gewerbegebieten von Son Castelló und Can Valero droht die Situation außer Kontrolle zu geraten.

Man werde verstärkt Alkoholkontrollen sowie auch Fahrzeugkontrollen durchführen, heißt es. Dabei werde auch die Nationalpolizei unterstützen.

Zuletzt waren am Freitag auf den Balearen 143 "aktive" Covid-19-Patienten gemeldet. 25 werden im Krankenhaus behandelt, davon noch 7 auf der Intensivstation. Die Zahlen sind in den vergangenen Wochen stetig gesunken, zuletzt wurden aber lokale Corona-Ausbrüche gemeldet. Die Neuansteckungen seien "im Rahmen des Erwartbaren", hieß es im Gesundheitsministerium am Freitag, die Situation könne sich aber von einem Tag auf den anderen ändern. /ff

