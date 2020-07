Kaum Wolken und steigende Temperaturen auf Mallorca in der neuen Woche

Das nennt man Strandwetter: Mit viel Sonne und steigenden Temperaturen startet Mallorca in die neue Woche. Am Montag (6.7.) ist keine Wolke in Sicht. Bei Spitzenwerten von 31 Grad in Palma de Mallorca und 33 Grad in der Inselmitte weht nur ein schwacher Wind, der an der Küste etwas auffrischen kann. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 18 und 21 Grad, in der Tramuntana sinken die Temperauten auf 16 Grad.

Am Dienstag zeigen sich durchaus wieder Wolken, es wird nicht mehr ganz so heiß wie am Vortag, die 30-Grad-Marke wird aber in der Inselmitte und in Palma de Mallorca weiterhin geknackt. Örtliche leichte Regenschauer werden nicht ausgeschlossen. Der Wind weht schwach, an der Küste mit einer leichten Brise.

Am Mittwoch ist der Himmel wieder fast durchgängig blau, die Temperaturen bleiben stabil. Nachts sinken die Werte in Palma de Mallorca nur auf 20 Grad. Am Donnerstag wird es dann laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet noch ein bisschen heißer.

Eine Hitze-Warnung wurde aber bislang nicht ausgegeben, allerdings sollen die Temperaturen zum Ende der Woche hin weiter ansteigen - nichts wie ab an den Strand. /ff