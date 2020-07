Uni-Aufnahmeprüfungen auf Mallorca im Zeichen von Covid-19

Atemschutzmasken, viel Abstand und Infektionsgel - auch die Prüfungen zur Zulassung an der Universität (selectividad) finden derzeit auf Mallorca unter besonderen Bedingungen statt. Verlagert wurden die Prüfungen, die am Dienstag (7.7.) begonnen haben, in das weitläufige Kongresszentrum von Palma de Mallorca. Die 25 ersten Prüflinge desinfizierten sich die Hände vor Betreten des Saals, nahmen an entfernt voneinander aufgestellten Tischen Platz und durften die Atemmaske erst mit Beginn der Prüfung ablegen.

Auch die Prüfungsinhalte wurden in diesem Jahr angepasst. Da der Unterricht weitgehend ausfiel, wurden die Schüler verstärkt online von den Lehrern betreut. Im Unterschied zu vergangenen Jahren hatten die Prüflinge mehr Wahlfreiheit hinsichtlich der abgefragten Themenbereiche, da einige Themen nicht im Unterricht behandelt werden konnten.

Neben dem Kongresspalast finden die Prüfungen an weiteren Orten statt, die es wurden zwölf Räumlichkeiten hinzugenommen, um überall die nötigen Abstände einhalten zu können. Hinzugekommen sind zu den Gebäuden der Balearen-Universität auch Prüfungsorte in Peguera, Inca, Alcúdia, das alte Flughafen-Terminal, die Palma Arena, die Sporthalle von Manacor, Espai 36 in Sant Llorenç.

Wer in Spanien studieren will, muss neben dem Abitur (bachillerato) die mehrtägige "selectividad" ablegen. /ff