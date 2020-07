Wetter auf Mallorca: Das große Schwitzen geht los

Klimaanlagen und Ventilatoren werden in den kommenden Tagen auf Mallorca gefragt sein. Es wird heiß auf der Insel. Das Schlafen könnte bei den Tropennächten schwerfallen. Wohl dem, der eine Klimaanlage oder ein Planschbecken hat.

Am Dienstag (7.7.) ist es noch vergleichsweise mild. Im Norden der Insel taucht die ein oder andere Wolke auf, sonst ist der Himmel klar. Gen Abend wird es bewölkt. Die Temperaturen erreichen in der Inselmitte die 30-Grad-Marke, an der Küste liegen die Werte leicht darunter. Der Wind weht auf Mallorca schwach, an der Küste und auf Menorca, wo mit der Warnstufe Gelb vor hohem Wellengang gewarnt wird, böig.

Besonders viel Abkühlung bietet das Meer laut dem spanischen Wetterdienst Aemet nicht wirklich. 27 Grad ist das Wasser an der Playa de Palma warm, 26 Grad sind es an der Playa de Muro.

Die Nacht wird im Süden und Südwesten tropisch, sprich die Temperaturen sinken nicht unter die 20-Grad-Marke. Wer Glück hat, kann in der Inselmitte bei 18 Grad ohne Klimaanlage schlafen.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Ab Mittwoch befinden sich die Temperaturen im Aufwärtstrend. Die Höchstwerte liegen dann bei 32 Grad in Llucmajor, Sineu und Inca. In Palma de Mallorca bleibt es bei 30 Grad. Die Sonne scheint pausenlos den ganzen Tag. Bei einem Strandbesuch ist die Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor Pflicht. Nachts bleibt die Lage vorerst unverändert.

Schon am Donnerstag könnte Aemet kurzfristig eine Hitzewarnung ausgeben, die es bislang noch nicht gibt. Die Warnstufe Gelb erfolgt eigentlich ab 36 Grad, die wohl in der Inselmitte erreicht werden. An den Küsten bleibt es wie gewohnt etwas kühler. Ab Donnerstag nimmt auch das nächtliche Schwitzen zu, wenn die Temperaturen nachts nicht unter 22 Grad sinken.

Der Freitag bietet eine kurze Pause in Form von Wolken. Die Hitze nimmt aber weiter zu und dürfte am Samstag ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Regen oder kühleres Wetter sind derzeit nicht in Sicht. /rp