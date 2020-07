Nachbarschaftshilfe: Mann stürzt aus viertem Stock in den Tod

Beim Versuch einer Nachbarin zu helfen, die sich aus der Wohnung ausgesperrt hatte, ist am Dienstagabend (7.7.) ein Mann in Palma de Mallorca ums Leben gekommen. Die ersten Ermittlungen zufolge wollte sich der Mann aus seiner Wohnung im vierten Stock in die Wohnung der Nachbarin klettern, um ihr die Tür zu öffnen. Dabei verlor er den Halt und fiel über zehn Meter tief auf den Asphalt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr an der Carretera de Valldemossa. Augenzeugen verständigten den Notruf 112. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Nationalpolizei ermittelt. /tg