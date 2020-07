Frau auf Mallorca wegen Mordverdachts festgenommen

Eine Frau im Alter von rund 30 Jahren auf Mallorca ist am Mittwoch (8.7.) wegen des Verdachts festgenommen worden, ihren Partner getötet zu haben. Der Mann war leblos in einem Wohngebäude in Manacor mit mehreren Stichwunden im Rücken aufgefunden worden.

Die Nationalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und bestätigte am Donnerstagmorgen in einer kurzen Mitteilung, dass es sich bei der Festgenommenen um die Partnerin des Opfers handelt.

Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" war es zu dem gewaltsamen Tod am Mittwoch gegen 23 Uhr gekommen. Bei der Notrufzentrale gingen mehrere Anrufe ein, in denen von dem leblosen Mann berichtet wurde. Notfallmediziner versuchten ohne Erfolg, das Opfer wiederzubeleben. Die Vernehmung der Festgenommenen soll nun erste Erkenntnisse bringen. /ff