Das Wochenende auf Mallorca wird heiß und sonnig

MZ-Livecam: In Cala Ratjada scheint die Sonne auch schon am Freitag. Foto: MZ Livecam

Das bewölkte Wetter am Freitag ist für viele Menschen auf Mallorca eine willkommene Abwechslung. Doch es hält, ebenso wie etwaige kurze Schauer, nur kurz an. Am Wochenende scheint die Sonne wieder kräftig.

Schon am Samstag (11.7.) wird es schwierig, Wolken am Himmel zu entdecken. Die Temperaturen im Norden Mallorcas sinken im Vergleich zum Vortag und erreichen erstmals seit Tagen nicht die 30-Grad-Marke. Diese wird im Süden geknackt mit Höchstwerten von 32 Grad in Llucmajor.

Das Meer soll sich laut dem spanischen Wetterdienst Aemet um ein Grad abkühlen, die Wassertemperatur an der Playa de Palma dann nur noch 25 Grad betragen.





Die Nacht bleibt weiter unangenehm schwül. In Palma de Mallorca sinken die Temperaturen nicht unter 23 Grad. Etwas kühler wird es in den Bergen der Tramuntana, wo es auf 19 Grad runtergeht.

Am Sonntag sind die Temperaturen wieder im Aufwärtstrend. 34 Grad werden in der Inselmitte erreicht. An den Küsten liegen die Höchstwerte knapp über der 30-Grad-Marke. Das sonnige Wetter setzt sich fort, erst am Abend tauchen einige Wolkenfelder auf.

In der kommenden Woche geht es konstant weiter. Abkühlung oder Regen sind nicht in Sicht. /rp