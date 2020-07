Hunderte Partyurlauber feiern ohne Masken und Abstand am Ballermann

Ohne Masken und Sicherheitsabstand: Urlauber am Ballermann am Freitagabend (10.7.).

Ohne Masken und Sicherheitsabstand: Urlauber am Ballermann am Freitagabend (10.7.). Foto: Michael Wrobel

Es war so etwas wie die erste inoffizielle Party am Ballermann – und sie zeigte, wie groß die Gefahr einer zweiten Corona-Welle auf Mallorca sein könnte: Während auf der Insel aktuell über die Einführung einer strikten Maskenpflicht diskutiert wird, haben am Freitagabend mehrere Hundert deutsche Partyurlauber die neue Saison dichtgedrängt und mit reichlich Alkohol in der Bierstraße eingeläutet – und dabei die geltenden Corona-Schutzregeln weitestgehend außer Acht gelassen.

Meist ohne Masken und ohne den vorgeschriebenen Abstand von 1,50 Metern einzuhalten, wurde zu Schlagermusik und Ballermann-Hits ausgelassen gefeiert, getrunken und getanzt. Es schien ganz so, als ob hier niemand jemals etwas von der Corona-Pandemie gehört hätte. Die wenigen Besucher, die eine Maske trugen, wurden von der Masse nur skeptisch beäugt oder gar ausgelacht.

Zwar hatten die meisten Betreiber der Bars in der Bierstraße ihre Tische und Sitzmöglichkeiten mit ausreichendem Abstand aufgestellt. Doch zwischen den Tischen und auf der Straße tummelten sich zwischenzeitlich immer wieder die Partyurlauber, sodass der Abstand oft nicht eingehalten wurde.

Ganz im Gegenteil: Viele der angetrunkenen Gäste feierten Arm in Arm, flirteten mit fremden Urlauberinnen und Urlaubern, prosteten sich dichtgedrängt zu oder tanzten in größeren Gruppen. Die meisten der Kellner trugen zwar eine Maske, jedoch nicht immer ordnungsgemäß.

Gleich mehrere Dutzend Straßenhändler hatten sich zudem unter die Feiergemeinde gemischt und verkauften wie in Vor-Corona-Zeiten ihre Sonnenbrillen, blinkenden Hüte, Plastikdildos oder Fake-Rolex-Uhren. Zumindest einige der Händler trugen Masken, die sie während der Verkaufsgespräche aber oft herunterzogen. Auf das obligatorische High-Five und Umarmen mit den meist jungen Urlaubern verzichten nur die wenigsten Händler.

Während in den vergangenen Tagen und Wochen die Polizei an der Playa de Palma regelmäßig Präsenz zeigte, suchte man die Beamten am Freitagabend vergeblich. Wie eine Stichprobe der MZ ergab, ließ sich die Polizei trotz der augenscheinlich nicht ordnungsgemäßen Situation in der Bierstraße zwischen 22.30 und 24 Uhr nicht blicken. Und so konnten die vielen Urlauber ohne Masken und Abstand zu halten bis in den Samstag hinein ausgelassen feiern.

Auch auf der Mauer zum Strand hin in Höhe der Bierstraße saßen den ganzen Abend über etliche angetrunkene Urlauber, mischten sich Drinks oder tranken Bier und Schnäpse. Abstandhalten oder Maskentragen – auch hier kein Thema. Und auch dies rief keine Polizisten auf den Plan.

Noch vor rund zehn Tagen hatte die Polizei bei der Eröffnung von Krümels Stadl in Peguera ganz anders reagiert: Als dort rund 100 Gäste den Start in die neue Saison feiern wollten, monierten die rund zehn angerückten Beamten, dass der Sicherheitsabstand nicht eingehalten würde und außerdem zu wenige der Gäste eine Maske tragen würden. Die Folge: Stadl-Besitzerin Marion Pfaff, alias Krümel, kassierte eine Anzeige.

Ob die Polizei in den kommenden Tagen das Partygeschehen in der Bierstraße kontrollieren wird, bleibt abzuwarten. Wenn jedoch tatsächlich in der kommenden Woche die strikte Maskenpflicht eingeführt werden sollte, werden die Beamten am Ballermann jede Menge zu tun bekommen. Ob sich die Partyurlauber dann nämlich an diese Regel halten werden, ist mehr als fraglich.