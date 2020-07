Wieder Strände auf Mallorca wegen Überfüllung geschlossen

Die Ortspolizei von Calvià im Südwesten von Mallorca hat am Samstag (11.7.) erneut Strände wegen Überfüllung vorübergehend schließen müssen. Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekannt gab, handelt es sich um die Palma-nahen Strände Buguenvíl·lia, Cala Contesa und Illetes.

Wie es heißt, warern dort so viele Badegäste angereist, dass es unmöglich war, die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände einzuhalten. "Wir empfehlen den Menschen, die am Wochenende gerne einen Strandtag machen möchten, sich weitläufigere Buchten auszusuchen", so die Gemeinde Calvià in der Mitteilung weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Strände auf Mallorca wegen Überfüllung geschlossen werden mussten. Schon im Juni war es mehrmals zu ähnlichen Situationen gekommen, vorrangig am Wochenende, wenn es auch die Inselbewohner vermehrt ans Wasser zieht. /somo