Wie steht es um den Luxus-Tourismus auf Mallorca?

Auch der Luxus-Tourismus auf Mallorca läuft wieder an - dabei hatten viele Anbieter den Sommer 2020 wegen der Coronakrise bereits abgeschrieben. Nun zeigt man sich erfreut, vermehrt High-Class-Gäste auf der Insel begrüßen zu dürfen.

"Wir dachten, wir könnten bis Oktober gar nichts starten, aber die Prognosen haben sich rasch geändert", freut sich Jesús Cuartero, Vorsitzender des Lobbyverbands "Essentially Mallorca", der rund 30 Unternehmen im Luxussektor vereint. 80 Prozent der Luxushotels, Luxuscharter, des Limosinentransfers, der Golfplätze und der edlen Weinkellereien hätten den Betrieb bereits wieder aufgenommen.

Dabei wird ein Teil der Zielgruppe in diesem Sommer sicherlich nicht nach Mallorca kommen: Weder die US-Amerikaner noch die Russen, die gezielt gehobenen Urlaub auf Mallorca machten, könnten in dieser Zeit anreisen. "Aber die Nordeuropäer werden kommen", so Cuartero optimistisch. Er hofft auf Dänen, Norweger, aber auch Deutsche und Festlandspanier. "Viele von ihnen möchten angesichts der Pandemie keine sehr weiten Reisen unternehmen, Mallorca erscheint ihnen deshalb ideal." Schließlich habe sich die Insel durch ihre hohen Sicherheitsmaßnahmen und das gute Corona-Management ausgezeichnet. Sich auf ein niedrigeres Qualitätsniveau herabzulassen, um Einbußen wettzumachen, sei unter den Luxus-Anbieter nicht geplant. "Das haben wir nicht nötig", so Cuartero.