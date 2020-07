Das Unwetter zieht an Mallorca vorbei

Das heiße Sommerwetter legt voraussichtlich eine kleine Pause auf Mallorca ein. In den kommenden Tagen wird es etwas kühler. Das Unwetter, vor dem der spanischen Wetterdienst Aemet teil mit Warnstufe Orange auf dem Festland warnt, dürfte an der Insel vorbeiziehen.

Der Montag klingt bei Sonnenschein aus. Wer sich nach der Arbeit noch ins Meer werfen will, kann mit Wassertemperaturen von 25 Grad an der Playa de Palma rechnen. An der Nordküste, wie zum Beispiel der Playa de Muro, ist das Wasser ein Grad wärmer.

Für ein schönes Foto vom Sonnenuntergang sollten Sie gegen 21.18 Uhr das Handy gezückt halten. Derzeit sind keine Wolken in Sicht, die das Foto stören könnten. Es steht mal wieder eine Tropennacht bevor. Besonders in Palma de Mallorca bleibt es bei 23 Grad kuschlig warm. Da muss wohl oder übel der Ventilator oder die Klimaanlage nachts laufen, um das große Schwitzen zu verhindern.

MZ Livecams: So sieht es gerade aus der Insel aus

Der Dienstag startet mit Sonnenschein. Erst am Abend tauchen ein paar Wolken auf, und es könnte leicht tröpfeln. Ein Sommergewitter ist nicht auszuschließen. Die Temperaturen sind tagsüber im Abwärtstrend. Einige Gemeinden bleiben gar knapp unter der 30-Grad-Marke. Die Höchstwerte liegen bei 32 Grad in Sóller und Llucmajor. Nachts bleibt es unverändert.

Am Mittwoch gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Regenwahrscheinlichkeit für den Nachmittag liegt derzeit bei 55 Prozent. Wieder ist Gewitter möglich, an der Küste weht der Wind böig. Am Abend klart es auf. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Richtung Wochenende dürften die Sonnenstunden wieder steigen. Die Vorhersage lässt weiterhin Strandwetter vermuten. Die Temperaturen bleiben aber im angenehmeren Bereich und entfernen sich von möglichen Hitzewarnungen. Diese dürfte es spätestens Anfang August wieder geben, wenn der spanische Wetterdienst die heißesten Tage auf Mallorca prognostiziert. /rp