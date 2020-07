"Kein Infektionsherd" in Cala Ratjada

In Cala Ratjada auf Mallorca hat der Fall einer positiv auf Covid-19 getesteten Person, die in der Küche eines Restaurants tätig ist, für Aufregung in den sozialen Netzwerken und Falschmeldungen in der mallorquinischen Inselpresse gesorgt.

Wie die MZ, die in direktem Kontakt mit dem Besitzer des betroffenen Lokals steht, am Mittwoch (15.7.) erfahren hat, könne von einem "neuen Infektionsherd", wie es die spanische Zeitung "Última Hora" zunächst schreibt, keine Rede sein. Das bestätigte auch das balearische Gesundheitsministerium.

Anders als behauptet – die Rede war von sechs positiv getesteten Personen, von denen zwei im Krankenhaus lägen – habe der Infizierte niemanden aus dem Mitarbeiter-Team angesteckt. Zudem befände sich die Person in gesundheitlich gutem Zustand, weise keinerlei Symptome auf und verbringe nun die Quarantäne zu Hause. Auch beim vorgeschriebenen morgendlichen Temperaturmessen habe die Person keine Auffälligkeiten gezeigt, für das Restaurant-Personal sei die Mitteilung daher "vollkommen überraschend" gewesen.

Alle anderen Mitarbeiter hätten nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses am späten Sonntagmittag (12.7.) unverzüglich das Restaurant geschlossen und sich selbst im örtlichen Gesundheitszentrum testen lassen. Die am Mittwoch (15.7.) eingetroffenen Ergebnisse seien durchweg negativ ausgefallen, allein bei zwei Angestellten standen die Ergebnisse am Mittwochnachmittag noch aus.

Trotz der negativen Resultate hat der Inhaber des Lokals für alle Mitarbeiter noch einen zweiten Test angefordert, um ganz sicher zu gehen. Solange die Ergebnisse nicht vorlägen, bleibe das Lokal weiter geschlossen, und die Mitarbeiter gemäß des behördlichen Gesundheitsprotokolls blieben in ihren Wohnungen. "Die Gesundheit von Ihnen allen und auch unseres Teams steht an erster Stelle", so der Inhaber, der seinen Kunden in Aushängen am Restaurant die Situation transparent macht. /somo