Landesregierung prüft Schritte gegen Urlauber-Exzesse in Corona-Zeiten

Ankündigungen, schärfer gegen Exzesse des Party-Tourismus auf Mallorca vorzugehen, hat es in den vergangenen Jahren schon viele gegeben. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise und den Bildern von Urlaubern, die ohne Maske und Sicherheitsabstand feierten, prüft die balearische Landesregierung nun erneut Schritte. Nach Berichten in der mallorquinischen Lokalpresse am Dienstag (14.7.) über möglicherweise weitgehende Maßnahmen erklärte ein Sprecher des Tourismusministeriums gegenüber der Mallorca Zeitung: Noch sei nichts entschieden, alle Optionen stünden auf dem Prüfstand. Unklar ist auch, wann die neuen Maßnahmen offiziell angekündigt werden.

Laut der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" wird sogar darüber nachgedacht, einzelne Straßenzüge an der Playa de Palma wie die Bierstraße oder Punta Ballena in Magaluf zu sperren. Laut einem Bericht der "Bild" vom Mittwoch (15.7.) wurde in der Nacht zum Dienstag aber auch andernorts an der Playa de Palma dicht an dicht gefeiert. Mit den angekündigten Maßnahmen solle eine klare Botschaft an die Quellmärkte gesendet werden, dass Mallorca weiterhin ein sicheres Reiseziel sei. Bereits zuvor waren Schritte gegen illegale Partys beschlossen worden. Die Corona-Zahlen sind bislang unter Kontrolle, wie die Statisitk vom Dienstag zeigt.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol verteidigte unterdessen am Dienstag auf einem Wirtschaftsforum die neuen Vorschriften zur Maskenpflicht gegenüber der Kritik von Hoteliers. Auf den Balearen habe die Bevölkerung bislang zu wenig Gebrauch davon gemacht, obwohl das Maskentragen - wissenschaftlich nachgewiesen - dabei helfe, Neuinfektionen zu verhindern. Ohne Sicherheit in Gesundheitsfragen sei auch keine wirtschaftliche Sicherheit möglich. Nicht die Maskenpflicht sei ein Imageschaden für Mallorca, sondern das Risiko von Neuinfektionen. /ff