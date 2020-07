Das Wetter auf Mallorca lässt uns ein bisschen durchatmen

Die Hitze gönnt allen Touristen und Mallorca-Residenten eine kleine Verschnaufpause: Der Donnerstag (16.7.) hat auf Mallorca bewölkt und etwas frischer als die Tage davor begonnen. Im Lauf des Tages verdichtet sich die Wolkendecke in einigen Teilen der Insel. Teilweise kann es auch zu Niederschlägen kommen, so die Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet. In Palma de Mallorca etwa liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 70 Prozent. Es weht nur ein leichter Wind. In Palma de Mallorca erreichen die Temperaturen 29 Grad. Nachts kühlt es auf 19 Grad ab. Eine gute Chance, endlich mal wieder gut zu schlafen.



Der Freitag (17.7.) beginnt etwas weniger bewölkt. Teilweise kann es auch an diesem Tag zu leichten Schauern kommen, die von Sturm begleitet werden können. Im Lauf des Tages klart es etwas auf. Vor allem an den Küsten weht eine Brise. In Palma de Mallorca schaffen es die Temperaturen auf 28 Grad. In der Nacht kühlt es wie am Vortag auf 19 Grad ab.



Auch am Samstag (18.7.) können ortsweise Schauer nicht ausgeschlossen werden. In den meisten Teilen der Insel sollte es aber trocken bleiben. Der Tag beginnt nur etwas bewölkt. Die Temperaturen ähneln denen am Vortag. In Palma de Mallorca sind 29 Grad gemeldet, nachts 19 Grad. Auch für Sonntag (19.7.) sind die Vorhersagen des spanischen Wetterdienstes bisher ähnlich. /sw