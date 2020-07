Covid-19-Ausbruch in einem Hotel auf Formentera

Auf Formentera, der Nachbarinsel von Mallorca, sind fünf Menschen in einem Hotel positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gab das balearische Gesundheitsministerium am Samstag (18.7.) bekannt. Am frühen Samstagabend gab es zwar lediglich eine Handvoll Infizierter, einige weitere Personen werden aber aufgrund von Kontakten mit den Infizierten überwacht. Es ist also möglich, dass die Zahl der Erkrankten noch steigt. Das Gesundheitsministerium wollte den Namen des Hotels bisher nicht veröffentlichen, um die Privatsphäre der Betroffenen zu schützen.

Nach Berichten des Radiosenders "Cadena Ser" war es ein Angestellter des Hotels, der als erster leichte Symptome verspürte. Ein Test bei ihm verlief positiv. Der Mann wurde sofort in häusliche Quarantäne geschickt. Weitere PCR-Tests im Hotel ergaben bis dato vier weitere positive Befunde. Ob auch Urlauber unter den Infizierten sind, ist bislang unbekannt.

Der massivere Ausbruch des Virus in einem Hotel oder einer anderen touristischen Unterkunft ist die große Sorge der Behörden auf den Inseln. Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela versicherte in der Vergangenheit mehrfach, die Balearen seien das sicherste Reiseziel derzeit in Europa. Vor diesem Hintergrund ist auch das harte Durchgreifen der Politik bei der Schließung der Bier- und Schinkenstraße an der Playa de Palma sowie Punta Ballena in Magaluf zu erklären. Dort war es am vergangenen Wochenende teils zu besorgniserregenden Szenen feierwütiger Partygänger gekommen, die den Sicherheitsabstand nicht einhielten und in vielen Fällen keine Masken trugen. /jk