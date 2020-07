Strände von Santa Margalida bekommen endlich einen Strand-Service

An den Hauptstränden der Küste von Santa Margalida auf Mallorca sollen nun bis zum Ende der Urlaubssaison Liegen und Sonnenschirme angeboten werden.

Das Rathaus bot den Betreibern einen Verringerung der Pacht an, damit sie den Strand-Service in Can Picafort und Son Bauló starten, obwohl die Auslastung im Gegensatz zu einer normalen Saison auf maximal 30 Prozent beschränkt bleiben soll.

Am Strand von Can Picafort sind bereits die ersten Liegen und Sonnenschirme aufgebaut worden. In Son Bauló hat der Lizenznehmer damit begonnen den Strand zu säubern, der Service soll voraussichtlich am 22. Juli beginnen. /bro