Motorradfahrer verunglückt tödlich zwischen Campos und sa Ràpita

Ein 44-jähriger Mann aus Bulgarien starb diesen Samstag (18.7.) bei einem Motorradunfall, der sich zur Beginn der Straße zwischen Campos und sa Ràptia (Kilometer 1,4) auf Mallorca ereignete. Um 22.55 Uhr verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Fahrbahn ab, ohne dass daran ein anderes Fahrzeug beteiligt war.

Sanitäter fanden den Mann bewusstlos und mit mehreren schweren Verletzungen am Boden neben dem beschädigten Fahrzeug vor. In kritischem Zustand wurde er in die Notaufnahme von Son Espases gebracht, war aber bereits bei der Ankunft im Krankenhaus den Verletzungen erlegen. /bro