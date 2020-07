So will Mallorca das Coronavirus weiter in Schach halten

Nicht nur das Krisenmanagement nach dem Wirbel um die Bilder aus den Partyzonen an der Playa de Palma und Magaluf hält die balearische Regierung derzeit auf Trab: Das Corona-Komitee auf den Balearen hat am Samstag (18.7.) eine dringende Sitzung einberufen. Das Ziel ist, dem spanischen Gesundheitsministerium einen Vorschlag vorlegen zu können, wie die Balearen mit Reisenden aus stärker von Covid-19 betroffenenen Regionen wie Katalonien und Aragonien umgehen sollen.

Denn aktuell wird nur der Gesundheitszustand von internationalen Passagieren kontrolliert. Der deutliche Anstieg der Zahl von Corona-Fällen der letzten Tage auf dem spanischen Festland, der unter anderem dazu führte, dass Barcelona den Bürgern empfahl, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben, haben die Situation verändert: Der stetige Luft- und Schiffverkehr zwischen Katalonien und den Balearen stellt ein wachsendes Risiko dar. In Kürze soll bekanntgegeben werden, wie die Einreise künftig kontrolliert werden soll. Auf den Balearen sind die Corona-Fälle, deren Zahl auf niedrigem Niveau steigt, derzeit unter Kontrolle.

Die Maske bleibt weiterhin Begleiter

Zudem werden die Balearen im Rahmen der Covid-19-Prävention voraussichtlich die Anzahl der "rastreadores" in den kommenden Wochen verstärken. Ihre Aufgabe besteht darin, Infektionsketten nachzuverfolgen.

Margalida Frontera, die Koordinatorin des balearischen Corona-Komitees, gab in einem Interview mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" weitere Einblicke in aktuelle Schritte, die Mallorca unternimmt, um das Coronavirus in Schach zu halten. Allem voran wird uns demnach die Maske noch einige Monate begleiten, wobei sich Frontera auf keine konkrete Dauer festlegen wollte: "Die aktuellen Belege haben gezeigt, dass es sich um ein effektives Mittel handelt, um die Ausbreitung einzudämmen. Die Maske wird eine Verbündete sein, um unser normales Leben zurückzubekommen."

Die Koordinatorin verteidigte die Entscheidung, am Strand weiterhin keine Maskenpflicht einzuführen (wie dies etwa in Andalusien der Fall ist): Faktoren wie die frische Luft, der ausreichende Platz für die Einhaltung der Distanz, Sonne, Sand und Salzgehalt seien für die Ausbreitung des Virus hinderlich.

Ganze Hotels für Touristen in Quarantäne möglich

Was verschärfte Kontrollen betrifft, so sprach sich Frontera gegen PCR-Tests am Flughafen für jeden ankommenden Passagier aus. Dies sei an Flughäfen in den Dimensionen von Madrid, Barcelona und Palma nicht durchführbar. Auch einen obligatorischen Test im Heimatland hält sie nicht für sinnvoll, da eine Ansteckung immer noch im Zeitraum zwischen Test und Flug erfolgen könne.

Sollte sich auf Mallorca ein Tourist mit dem Coronavirus infizieren, so muss er 14 Tage in Quarantäne verbringen. Frontera erklärte, dass im Falle eines Ausbruchs in größerem Stil, wie zu Beginn der Pandemie, ganze Hotels zur Verfügung gestellt würden, um die Betroffenen für diese Zeit einzuquartieren.

Nachfragen aus Deutschland

Gleich drei deutsche Politiker hatten in den vergangenen Tagen aus Sorge um die Bilder aus den Ausgehmeilen an der Playa de Palma auf Mallorca vom Freitag (10.7.) ihre spanischen Amtskollegen kontaktiert, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Sonntag (19.7.) berichtet: Außenminister Heiko Maas, Gesundheitsminister Jens Spahn sowie Thomas Bareiß, Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, äußerten laut dem Bericht ihre Verwunderung und Sorge angesichts der kursierenden Bilder vom Ballermann und der Punta Ballena in Magaluf. Die dreifache Nachfrage aus Berlin trug offenbar zur Schlagkraft der am Mittwoch bekanntgegebenen Maßnahme bei, die Lokale der Partymeile zu schließen.

Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa und die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol waren sich laut "Diario de Mallorca" einig, dass es gilt, eine beruhigende Botschaft nach Deutschland zu senden, um katastrophale Schäden für die Wirtschaft zu verhindern. Armengol verteidigte gegenüber Illa die "ernsten Maßnahmen", die die Balearen getroffen hätten, um neue positive Fälle zu verhindern.

Illa wiederum hatte die Ministerpräsidentin aufgefordert, der Bundesregierung Nachweise darüber zukommen zu lassen, dass bereits einige Tage vor den Vorfällen in El Arenal und Magaluf die Maskenpflicht an öffentlichen Orten angekündigt worden sei, die bis dahin nur in Katalonien gegolten hatte. In Rekordzeit leistete ein Team die entsprechende Übersetzungsarbeit. /bro

