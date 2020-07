Hitzewarnung: Die Temperaturen auf Mallorca ziehen wieder an

Hach, wie war das angenehm die vergangenen Tage. Das Wetter auf Mallorca war nicht mehr ganz so heiß. Besonders nachts ließ es sich auch ohne Klimageräte oder Schweißausbrüche schlafen. Damit ist nun erstmal wieder Schluss. Der spanische Wetterdienst Aemet hat sogar eine Warnstufe wegen Hitze ausgegeben.

Die neue Woche ist für einen Sommertag auf der Insel noch recht mild gestartet.Im Süden um Palma de Mallorca und Andratx bleiben die Temperaturen unter der 30-Grad-Marke. Schwitzen ist in der Inselmitte bei 33 Grad angesagt.

Es bleibt den Tag über weitestgehend unbewölkt. Die Sonne geht gegen 21.14 Uhr unter, der Sonnenuntergang müsste gut zu sehen sein.

In der Nacht liegen die Tiefstwerte in der Inselmitte um Sa Pobla bei 18 Grad. An der Küste steht eine Tropnenacht bei Temperaturen um die 22 Grad bevor. Ein Blick an den Sternenhimmel lohnt sich, wo derzeit Jupiter und Saturn hell strahlen.

Der Dienstag beginnt etwas diesig. Doch schon am Vormittag kommt die Sonne heraus und geht den ganzen Tag ohne Unterbrechung ihrem Werk nach. Die Temperaturen steigen ein gutes Stück an. In Santa Maria del Cami wird es bei 35 Grad am heißesten. 32 Grad sind für Palma de Mallorca prognostiziert, 34 Grad in Sóller und 29 Grad in Cala Ratjada. Nachts gibt es wenig Änderung im Vergleich zum Vortag.

Ein Bad im Meer verspricht nur bedingt Abkühlung. 26 Grad ist das Wasser an der Playa de Palma und Playa de Muro warm.

Für den Mittwoch hat Aemet für den Süden und die Inselmitte sowie die Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera die Warnstufe Gelb wegen Hitze ausgegeben. Zwischen 12 und 18 Uhr kann es bis zu 36 Grad heiß werden. Zum Glück ziehen ein paar Wolken am Himmel vorbei, die die Sonnenstrahlen etwas dämpfen.

In der Nacht kann ein trockenes Sommergewitter nicht ausgeschlossen werden. Auch in der Nacht wird es wieder schwüler.

Das Gewitter kann sich bis in die frühen Morgenstunden halten. Für den Donnerstag gibt es noch keine Warnstufe. Die Temperaturen sollen gleichbleiben oder leicht sinken. Die Sonne bleibt Mallorca aber erhalten. /rp