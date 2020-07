Wieder Mallorca-Strände wegen zu hoher Besucherzahl geschlossen

Vor allem am Wochenende zieht es neben Touristen auch viele Insulaner an die Strände auf Mallorca. So sorgte das hohe Besucheraufkommen der Badegäste etwa am Sonntag (19.7.) erneut dafür, dass einige Strände der Insel in Folge der Corona-Auflagen für neuankommende Besucher gesperrt werden mussten.

Das Rathaus von Palma de Mallorca etwa gab bekannt, den Strand in Cala Major für weitere Besucher sperren zu müssen. Der Strand war um 16 Uhr bereits zu 90 Prozent ausgelastet. Nur so können die Mindestabstände von eineinhalb Metern eingehalten werden. Laut Informationen der Verantwortlichen ist dort Platz für 1.250 Personen. Bereits um 13 Uhr wurden Schilder aufgestellt, die Besucher daraufhin hinwiesen, dass die Auslastung zu dem Zeitpunkt bereits bei 60 Prozent lag.

Auch die Cala Molins in Cala Sant Vicenç in der Gemeinde Pollença, war am Sonntag so voll, dass der Strand gesperrt werden musste.

In der Cala Pi und der Cala Mosques in Llucmajor ließen Beamte der Ortspolizei ebenfalls keine weiteren Badegäste mehr zum Strand und baten sie stattdessen, einen weniger besuchten aufzusuchen.

Neue App zeigt an, ob die Strände von Palma de Mallorca überfüllt sind

Auch an den Stränden von Illetes war es am Wochenende wieder voll. So mussten die Cala Comtessa und der Strand auf dem Militärgelände zeitweise gesperrt werden.

Zudem wurde der Zugang zu Portals Vells in der Gemeinde Calvià verboten. Bereits am Samstag (18.7.) hatte das Rathaus der Gemeinde bekannt gegeben, die genannten Strände, sowie weitere (el Mago, Buguenvíllia , Caleta Portals Nous) wegen hohen Besucheraufkommens sperren zu müssen.

In den vergangenen Wochen wurden vor allem in der Gemeinde Calvià immer wieder Strände wegen Überfüllung gesperrt. Unter der Woche ist das Risiko geringer, da dann weniger Einheimische die Strände aufsuchen. /sw