Mann stirbt bei Bauarbeiten im eigenen Haus bei Algaida

Bei Bauarbeiten in der eigenen Finca ist am Mittwochmorgen (22.7.) ein 55-Jähriger Mann bei Algaida auf Mallorca tödlich verunglückt. Der Unfall trug sich in einem Landhaus am Camí de na Bubota bei Algaida gegen 8.30 Uhr zu.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann zusammen mit einem Freund mit Renovierungsarbeiten im eigenen Haus beschäftigt. Aus bislang nicht geklärter Ursache fiel dabei eine sechs Meter lange Betonverstrebung herab und traf den Mann am Brustkorb. Der Freund wurde leicht verletzt und wird im Krankenhaus Son Llàtzer behandelt. /tg