Stadt drängt auf Schirme und Liegen an der Playa de Palma

Dass es an weiten Strecken der Playa de Palma trotz Beginn der Saison noch immer keine Strandliegen und Sonnenschirme gibt, ist der Stadt Palma de Mallorca ein Dorn im Auge. Der zuständige Stadtrat Alberto Jarabo sprach am Mittwoch (22.7.) eine deutliche Warnung an das unter Vertrag stehende Unternehmen Mar de Mallorca aus. Man solle "sofort" damit beginnen, Liegen und Schirme zu verleihen und - wie vertraglich vereinbart - die Rettungsschwimmer während der Arbeitszeiten mit Essen versorgen.

Aufgrund der Gewinnausfälle während des Lockdowns fordert das Unternehmen von der Stadt finanzielle Entschädigung. Von Seiten der Stadt habe man die Verlängerung der Konzession um ein Jahr in Aussicht gestellt und sich entsprechend mit den Lizenznehmern der anderen Strandabschnitte geeinigt. Über darüber hinaus gehende Entschädigungen wolle man sich frühestens unterhalten, wenn die Summe der Gewinnausfälle am Ende der Saison absehbar sei. In der Zwischenzeit solle das Unternehmen bitte seinen Vertrag erfüllen und nicht öffentlichen Druck aufbauen, indem man die Urlauber und Rettungsschwimmer leiden ließe, so Jarabo am Mittwoch. /tg

