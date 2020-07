Der Sunset-Market in Puerto Portals im Südwesten von Mallorca ist zurück

Design, Mode, Keramik, Live-Musik und Süßes von Mallorca gibt es bei der sechsten Ausgabe des "The Sunset Market" ab dem 22. Juli und bis zum 20. August immer mittwochs und donnerstags, jeweils zwischen 18 und 0 Uhr, in Puerto Portals im Südwesten von Mallorca.

Um die Sicherheitsmaßnahmen in Zeiten der Pandemie zu garantieren, ist der Markt in diesem Jahr in drei Bereiche eingeteilt. Sie reichen vom Hauptdock im Hafen bis zum Boulevard, in dem der Markt in den Vorjahren aufgebaut war. Besucher dürfen sich auf über 20 Stände freuen und Live-Musik verschiedener Musikrichtungen wie Jazz, Blues, Rock oder Flamenco. Auch einen Bereich, in dem lokale Künstler vor Ort Materialien wiederverwerten und Besucher dazu informieren, wird es geben.

Auch der Hilfverein Mallorca Sense Fam sammelt auf dem Markt wieder Spenden für bedürftige Menschen. Im vergangenen Jahr seien durch den Verkauf gebrauchter Bücher über 3.500 Euro zusammen gekommen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Die Restaurants im Hafen, wie das Baiben, Flanigan, Ritzi, Lollo Rosso oder La Concha warten mit mallorquinischen und anderen Speisen auf Besucher des Marktes.

Das vollständige Programm und alle Informationen zu den Ausstellern gibt es hier. /sw